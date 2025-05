Alessandra Amoroso ospite a Verissimo

Una delle voci italiane più amate che sta vivendo uno dei momenti più magici della sua vita: Alessandra Amoroso vi aspetta domenica 18 maggio a Verissimo.

Nata a Galatina il 12 agosto 1986, Alessandra Amoroso coltiva il suo amore per la musica fin da piccola, partecipando a diverse gare canore locali. La sua grande occasione arriva nel 2008, quando partecipa ad Amici di Maria De Filippi e vince l'ottava edizione del programma. I suoi primi singoli Immobile e Stupida, pubblicati nel 2009, danno il via a una lunga serie di canzoni e album di successo che porteranno Alessandra in tour sui palchi italiani più prestigiosi e le faranno vincere numerosi premi.

Il 13 giugno Alessandra Amoroso pubblicherà il suo nuovo disco di inediti intitolato Io non sarei che presenterà nell'arco di una tournée estiva prima di dare alla luce la sua prima figlia. A settembre la cantante diventerà mamma per la prima volta: è attesa la piccola Penelope, frutto dell'amore tra l'artista e il compagno Valerio Pastore. Alessandra Amoroso ha annunciato di essere incinta a marzo, tramite un tenero scatto in bianco e nero condiviso sui social. "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite - ha scritto la cantante nella didascalia che accompagna la foto dell'annuncio della gravidanza - Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino".