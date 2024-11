Andreas Muller con le gemelline: "La comunicazione è tutto"

Andreas Muller condivide su Instagram un dolce momento con le figlie. "La comunicazione è tutto, amore di papà" scrive il ballerino, mentre riprende una delle due gemelline che inizia ad esprimersi attraverso alcuni teneri vocalizzi.

Fidanzato dal 2018 con la coreografa Veronica Peparini, a marzo del 2024 è diventato papà di Ginevra e Penelope. In quell'occasione, aveva scritto: "Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco".

Andreas Muller e Veronica Peparini a Verissimo: "È una gioia immensa"

La coppia era stata ospite a Verissimo lo scorso giugno per presentare al pubblico le due gemelline. "Sono appagata. Mi viene da dire: Cosa posso desiderare più di questo?. I miei figli e Andreas sono un grande amore, sono felicissima" aveva confidato Veronica Peparini a Silvia Toffanin.

Andreas Muller, 27 anni, aveva aggiunto: "Sono felicissimo anche io. Sono stato il primo a vedere le gemelline. Ho avuto la responsabilità di decidere quale nome dare alla prima nata".