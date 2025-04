Ilary Blasi, storia di una regina della tv

Ilary Blasi torna a Verissimo alla vigilia della nuova avventura con "The Couple": ripercorriamo la sua storia dall'esordio in tv da piccolissima al successo come conduttrice

Una conduttrice amatissima pronta ad affrontare una nuova avventura con The Couple: Ilary Blasi torna a Verissimo domenica 6 aprile, alla vigilia della partenza della nuova trasmissione che la vede alla conduzione.

Nata a Roma nel 1981, Ilary Blasi ha esordito in tv da piccola, prendendo parte a tantissime pubblicità. A 5 anni è apparsa sul grande schermo nel film Da grande di Franco Amurri. Nel 2001 ha debuttato a Passaparola come Letterina, ruolo che ha ricoperto fino al 2003. Dopo Passaparola, è stato un successo dopo l'altro: da Top of the Pops al Festivalbar, fino alla conduzione de Le Iene. Da qualche anno è la regina dei reality: è sua infatti la conduzione della prima edizione del Grande Fratello Vip, programma che ha presentato per tre edizioni. E dal 2021 al 2023 ha condotto L'Isola dei Famosi. Da lunedì 7 aprile sarà alla guida di un nuovo reality game di Canale 5:The Couple - Una vittoria per due. Ilary Blasi è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti, con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Dal 2023 la conduttrice è legata a Bastian Muller.

