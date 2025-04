Federica Nargi con la nonna

Federica Nargi condivide nelle storie su Instagram una tenera foto insieme alla nonna, scomparsa due anni fa. Lo scatto è accompagnato da un messaggio: "La vita a volte decide da sola, senza avvisare che una persona che ami profondamente non farà più parte dei tuoi giorni. E tu resti lì con un vuoto che non sai spiegare, a chiederti come si fa a vivere senza".

"Poi passa il tempo, e scopri che non si supera, si impara solo a portare quel dolore con te. Ma capisci anche qualcosa di grande: la vita può toglierti la voce, il sorriso, la mano che stringe la tua, ma non può rubarti i ricordi. Quelli restano, intatti e vivi, in un angolo segreto del cuore che nessuno potrà mai toccare. E lì, nonna, tu ci sarai sempre. Due anni senza te. Ma con te ogni giorno", aggiunge la showgirl, 35 anni.

Federica Nargi e il rapporto con la nonna Giovanna a Verissimo

Ospite a Verissimo, la showgirl aveva parlato dell'amore per la sua famiglia e per la nonna Giovanna. "Era un punto di riferimento importante. Le chiedevo consigli per qualsiasi cosa", aveva raccontato in quell'occasione, "Aveva 93 anni, ma con la testa c'era veramente in tutto e per tutto. Facevamo le nostre due o tre chiamate a settimana, io le chiedevo consigli. Mia nonna mi ha insegnato questo: ad affrontare la vita sempre con il sorriso, non farmi mai buttare giù".