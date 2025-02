Andreas Müller, 28 anni, condivide nelle storie su Instagram una foto in compagnia di una delle due figlie. Il ballerino è infatti padre delle gemelle Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024 dalla relazione con Veronica Peparini, 53 anni. Una relazione che i due avevano iniziato nel 2018. Veronica Peparini è già madre di due figli, Daniele e Olivia, nati da una precedente storia d'amore.

Andreas Müller e Veronica Peparini ospiti a Verissimo

Ospite a Verissimo, la coppia aveva annunciato l'intenzione di sposarsi. Il ballerino aveva spiegato che la proposta era arrivata a La Talpa, dove avevano partecipato in coppia. "Siamo partiti per fare un'esperienza di gioco, di reality diverso da quello che facciamo noi tutti i giorni, quindi abbiamo avuto modo di stare paradossalmente più insieme rispetto a quanto riusciamo a casa. Abbiamo dormito fuori, in tenda, abbiamo superato prove, ci siamo sostenuti a vicenda. Quindi a un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa qua", aveva raccontato Andreas Müller riguardo alla proposta di matrimonio.