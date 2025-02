Andreas Muller, gli auguri a Veronica Peparini: “Non smetterò mai di ringraziarti"

Veronica Peparini festeggia il 25 febbraio 54 anni e, in occasione del suo compleanno, il compagno Andreas Muller, le ha scritto una dedica molto toccante sui social per farle gli auguri.

Il ballerino ha condiviso su Instagram uno scatto di Peparini insieme a una delle loro figlie, con in sottofondo le note del brano Grazie degli Zero Assoluto: " Oggi è il compleanno di una donna che non smetterò mai di ringraziare - ha scritto sul suo profilo -, perché ogni mattina quando mi sveglio e vedo quelle splendide creature di fianco al mio letto, so che sono il frutto del suo amore per me, del nostro. Ti amo, tanti auguri! ", ha esordito Muller, aggiungendo un cuore alle sue parole.

La coreografa e il ballerino sono una coppia da sette anni e a marzo di un anno fa erano diventati genitori delle loro due gemelline Penelope e Ginevra.

Veronica Peparini e Andreas Muller, dalla nuova vita con le gemelline al matrimonio

Per la coppia è stato un anno molto intenso, quello trascorso. Proprio poco più di un anno fa, ospiti a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller avevano annunciato i nomi delle loro gemelline, condividendo le emozioni di diventare genitori.

Penelope e Ginevra sono nate il 18 marzo 2024: per Veronica Peparini la gravidanza era stata molto particolare e vissuta tra la preoccupazione per il problema che le era stato riscontrato e l'attesa delle gemelline: "È il momento più bello della mia vita. Non vedo l'ora di vivere la mia nuova vita da papà. Voglio essere presente al parto, voglio esserci a tutti i costi: è uno di quei momenti che non puoi perderti nella vita ", aveva dichiarato Andreas Muller.

A distanza di un anno, Veronica e Andreas sognano nuovi progetti insieme. Tra questi c'è il matrimonio: il ballerino, a Verissimo, aveva spiegato che la proposta era arrivata a La Talpa, dove avevano partecipato in coppia.