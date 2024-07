Andrea Zenga e la "prova" del pancione: il video con Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga condivide sui social un divertente filmato in cui simula la gravidanza della compagna, in attesa della loro prima figlia

Andrea Zenga ha condiviso sui social un divertente video con Rosalinda Cannavò in cui simula la gravidanza della compagna, in attesa della loro prima figlia. "Ma dai, che sarà mai avere il pancione!", scrive la coppia come didascalia del filmato, in cui Andrea Zenga, 30 anni, replica il pancione di Rosalinda Cannavò, 31 anni, usando un cocomero.

La prova per il futuro papà è affrontare la quotidianità con il pancione-anguria: dall'indossare le scarpe al raccogliere un oggetto caduto da terra. Una sorta di simulazione della gravidanza, che Andrea ha commentato così: " Diciamo che la mia anguria equivale ad una gravidanza trigemellare".

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, la storia d'amore e l'attesa della figlia

Insieme dal 2021, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno annunciato lo scorso marzo di aspettare un bambino, svelando poi che sarebbe nata una femminuccia. Da quel momento l'attrice e influencer ha condiviso sui social diversi momenti della sua gravidanza: da quelli più felici - come l'ecografia della bimba in arrivo - a quelli più difficili.

"All’inizio della mia gravidanza ero depressa. Utilizzo questo termine e non mi vergogno di dirlo. Non sapete quanti sbalzi ormonali subiamo che possono portare anche a questo. Piangevo sempre, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo e come uscire da questo stato. Mi colpevolizzavo e ricevevo come risposta: 'Non hai il diritto di essere depressa, sei incinta e devi essere la donna più felice del mondo'", aveva raccontato di recente sui social.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, la gioia di diventare genitori condivisa a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò avevano condiviso le emozioni della dolce attesa. "Avevo cominciato a sospettare che Rosalinda fosse incinta, ma non chiedevo per paura di rimanere deluso", aveva detto Andrea Zenga.

L'attrice aveva ammesso anche di aver avuto paura di non riuscire a diventare mamma a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato: "Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato".

"Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'", aveva detto Rosalinda Cannavò.