Andrea Zenga trascorre dolci momenti con la figlia Camilla

Andrea Zenga condivide nelle storie su Instagram un video che lo immortala mentre trascorre dei teneri momenti insieme alla figlia Camilla, nata nel 2024. “Metodi di intrattenimento”, è la frase che accompagna il breve filmato pubblicato sui social.

Ospiti a Verissimo, Andrea Zenga e la compagna Rosalinda Cannavò hanno presentato la piccola Camilla, lasciando anche trapelare il desiderio di allargare la famiglia. “Fa sempre uno strano effetto ripercorrere la nostra storia d’amore, quanto siamo cresciuti insieme. Quanto bene ci facciamo e questa famiglia che stiamo costruendo. E poi magari arriverà un fratellino, magari prossimamente”, ha infatti rivelato Rosalinda Cannavò.

L’inizio della storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò risale al 2021, quando i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. La loro famiglia si è allargata il 7 settembre 2024, giorno in cui è nata la primogenita Camilla. La coppia è stata ospite di Verissimo anche insieme al padre di Andrea, il dirigente sportivo Walter Zenga, e in quell’occasione la neo-mamma ha raccontato: "Siamo super felici, sono due mesi di Camilla quindi siamo felicissimi in questi nuovi ruoli da genitori".