Nicolas Maupas e il paragone con Timothée Chalamet

Nicolas Maupas risponde a Verissimo a una domanda sul paragone con Timothée Chalamet. "Il paragone mi piace perché è un bravissimo attore", afferma l'attore, 26 anni, che con Timothée Chalamet condivide anche le origini francesi.

Dell'eventualità di lavorare in Francia, Nicolas Maupas dice: "Mi piacerebbe molto, per il momento non ho ancora cominciato, ma voglio iniziare a spostarmi un po' lì per vedere se riesco a fare qualcosa". Diventato noto come Filippo Ferrari in Mare fuori, oggi Nicolas Maupas è sul grande schermo nei panni di Leone nel film L'amore, in teoria.

Alla domanda sull'amore oggi, l'attore risponde: "L'amore in pratica è una teoria. L'amore è un argomento vastissimo, ho sempre vissuto con tanto amore e sono felice".