Andrea Zenga, la dedica a Rosalinda Cannavò: “Ne abbiamo fatta di strada”

Andrea Zenga ha condiviso sui social un tenero scatto insieme a Rosalinda Cannavò. Nella foto, i due si abbracciano dolcemente, scambiandosi sguardi ricchi di complicità e amore. "Ne abbiamo fatta di strada da quel 'vuoi essere la mia congiunta?' Ti amo amore, mi mancherai e mi mancherete tantissimo in questi giorni. Grazie per aver migliorato la mia vita", ha scritto Andrea Zenga nella didascalia del post, riferendosi alla frase pronunciata, in tempo di pandemia Covid, durante il Grande Fratello Vip dove è nata la loro storia d'amore nel 2021. Rosalinda Cannavò ha commentato il post: "Sei la mia vita, ci manchi tanto".

Andrea Zenga è infatti lontano dalla sua famiglia per la prima volta dopo tanto tempo. Come ha raccontato nelle sue storie Instagram, è in partenza per un viaggio di lavoro negli Stati Uniti. Dopo gli impegni professionali, andrà con il fratello a Seattle per assistere alla partita dell'Inter.

Andrea Zenga ha confessato di essere un po' agitato per il lungo volo, ma soprattutto per i giorni che dovrà trascorrere lontano da Rosalinda e dalla piccola Camilla, la primogenita nata a settembre del 2024 e che il 7 giugno del 2025 ha ricevuto il battesimo.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, il desiderio di allargare la famiglia

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano raccontato la loro storia d'amore e il cambiamento che ha portato nelle loro vite l'arrivo della piccola Camilla. Durante l'intervista, l'attrice aveva rivelato che con l'arrivo di Camilla ha capito di essere nata per fare la mamma: " Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".