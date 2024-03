Andrea Tacconi, l'addio alla nonna

Instagram @andre_tacconi

Andrea Tacconi ha annunciato sui social la scomparsa della nonna.

"Riposa in pace nonnina", ha scritto il figlio di Stefano Tacconi, aggiungendo un cuore a corredo dello scatto di un dolce abbraccio con l'amata nonna.

Un altro momento difficile per Andrea Tacconi e la sua famiglia, composta dalla madre Laura Speranza e dai fratelli Virginia, Vittoria e Alberto, con i quali negli ultimi due anni ha vissuto il dolore dei problemi di salute di Stefano Tacconi, colpito da un'emorragia cerebrale nel 2022.

Andrea Tacconi a Verissimo: "Ho salvato la vita a mio padre"

Andrea Tacconi, ospite a Verissimo con il padre Stefano, aveva ripercorso i difficili momenti in cui in cui l'ex calciatore era stato colpito dall'emorragia cerebrale.

"Dovevamo andare ad Asti per un evento: papà, già quando si è svegliato, era strano, aveva mal di testa, ma pensavamo che fosse un mal di testa normale. Arrivati ad Asti lui, scendendo dalla macchina, è crollato a terra, era già in coma".

"L'ho preso al volo e ho capito da subito che fosse un problema al cervello. Ho notato che si era irrigidito, aveva le convulsioni e faceva fatica a respirare. Ho avuto la prontezza di girarlo su un fianco e ha ripreso a respirare", aveva aggiunto Andrea.

"Le prime settimane sono state le più difficili, papà era ancora in pericolo di vita e in ogni momento poteva arrivare la telefonata a cui non volevamo neanche pensare. Non abbiamo dormito per settimane, ma l'importante è essere qui a raccontarlo", aveva detto Andrea Tacconi parlando del padre, che dopo due interventi, era stato operato anche alla cistifellea.

Oggi, grazie alla riabilitazione, Stefano Tacconi ha ricominciato a camminare.