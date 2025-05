Su un'Ape azzurra, con una ricca colazione siciliana o davanti a un mare cristallino, Cristina Scuccia ha mostrato così il suo viaggio in Sicilia.

Diventata celebre dopo la vittoria a The Voice of Italy, l'ex Suor Cristina ha condiviso su Instagram alcuni momenti della sua vacanza.

"Sicilia bedda", ha scritto nella didascalia di un lungo carosello di foto e video condiviso sul suo profilo Instagram.

La nuova vita di Suor Cristina raccontata a Verissimo

Ospite a Verissimo nel 2022, Cristina Scuccia aveva raccontato in esclusiva la decisione di abbandonare la vita consacrata.

"Non è successo nulla di particolare, a un certo punto non stavo più bene. È come se la mia maturazione personale stesse stretta nell'abito e nelle sue regole", aveva spiegato a Silvia Toffanin. "Non è stato il successo a mettere in crisi la mia vocazione. The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento evolutivo, ma la decisione è maturata con il Covid che ha costretto a fermarmi e a guardami dentro. Non mi riconoscevo più, non sapevo chi fossi, sono entrata in crisi", aveva aggiunto Cristina Scuccia. Tornata nello studio di Verissimo nel novembre 2022, Cristina Scuccia aveva parlato della sua nuova vita: "Mi sto mettendo alla prova nella vita reale. Prendere casa, pagare l'affitto, andare a ballare con gli amici, per me sono tutte cose nuove".