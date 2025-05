Eros Ramazzotti ha condiviso sui social un tenero momento con il nipotino Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che l'ha reso nonno per la prima volta. Nello scatto, il cantante tiene tra le braccia il piccolo all'interno dello studio di registrazione e lo osserva, con amore, mentre gli occhi curiosi del bambino esplorano il mondo della musica, da sempre una presenza costante nella vita di Eros Ramazzotti.

La musica unisce anche Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker. Padre e figlia, durante il programma Michelle Impossible & Friends, sono saliti insieme sul palco e hanno cantato insieme condividendo un momento speciale.

Proprio in quell'occasione, l'influencer aveva raccontato l'emozione di Eros nel diventare nonno: "Non dimenticherò mai la tua reazione quando te l’ho detto quest’estate. Gli ho preso una maglietta con scritto Nonno loading, lui l’ha guardata ed è svenuto sul letto. Non ha detto una parola".