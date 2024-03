Andrea Muller con le figlie: "Prime 48 ore in casa, sono un uomo nuovo"

Le gemelline Penelope e Ginevra stanno trascorrendo le loro prime giornate insieme al papà Andreas Muller e alla mamma Veronica Peparini, dopo essere nate lo scorso 18 marzo. "Primi 48 ore a casa insieme! Sono un uomo nuovo", scrive il ballerino di 27 anni, condividendo alcuni dolci scatti in bianco e nero mentre tiene le bambine tra le braccia.

Muller ha anche recentemente festeggiato la sua prima Festa del papà: "Il mio cuore non è mai stato così felice. Grazie per l'amore, i pensieri, i messaggi e gli auguri per la festa del papà, ma devo ancora dimostrare il padre che sarò. Quindi, auguri a mio padre, ora anche nonno, e a tutti i padri che sacrificano tanto per i loro figli", aveva scritto accompagnando la frase con una foto delle neonate e un cuore.

Andreas Muller aveva annunciato la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra con una foto dall'ospedale vicino alle due neonate: "Sono in lacrime e senza parole, ho troppo da raccontare. Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco".

Ospiti a febbraio a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano condiviso le emozioni di diventare genitori: "Questo è il momento più bello della mia vita: non vedo l'ora di vivere la mia nuova vita da papà e voglio essere presente al parto, voglio esserci a tutti i costi, è uno di quei momenti che non puoi perderti nella vita", aveva detto il ballerino.

"Sto cominciando a pensarci, anche perché non so nemmeno io come sarà visto che i miei primi due parti sono stati naturali e questo invece sarà probabilmente un cesareo programmato. Però Andreas ci deve essere, non voglio andarci da sola", gli aveva fatto eco Veronica Peparini, che è già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, avuti da una precedente relazione.

Nel video sotto Andreas Muller e Veronica Peparini, dal primo incontro alla nascita delle figlie.