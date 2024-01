Andrea Cerioli sta per diventare papà: "Spero di essere pronto"

"Tirando le somme… É stato uno degli anni più intensi, incredibili, duri e meravigliosi della mia vita. É stato un anno che mi ha cambiato la vita". Andrea Cerioli condivide su Instagram alcune riflessioni sull'anno appena trascorso, davvero speciale per lui e la compagna Arianna Cirrincione: presto diventeranno genitori.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi esprime felicità ma anche preoccupazione per il nuovo ruolo di papà che lo aspetta: "Non riesco a staccare il pensiero da quello che sarà. Sono pronto? Non lo so. Lo spero… Una giostra di emozioni". La bambina dovrebbe nascere a febbraio.

Il giorno di Natale, la coppia ha svelato il nome della nascitura: in una foto pubblicata su Instagram di vede il sacchettino nascita, che Arianna porterà in ospedale per i primi cambi della figlia, sul quale si legge il nome Allegra Cerioli.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a Verissimo: "Vorremo avere un figlio"

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che si sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne, ospiti a Verissimo avevano parlato del loro desiderio di avere un figlio.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia; credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza di lei, quando non c'è, mi sento perso", aveva detto Andrea.

"Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", gli aveva fatto eco Arianna, che a proposito della loro storia d'amore aveva raccontato: "Io sono molto affezionata alla primissima foto che abbiamo pubblicato dopo essere usciti da Uomini e Donne, quando il tutto era ufficiale".

Nel video sotto, la storia d'amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.