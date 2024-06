Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al mare con la figlia Allegra: "Famiglia"

Instagram @iamandreacerioli e @ariannacirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirincione hanno condiviso su Instagram alcuni scatti in Sardegna con la figlia Allegra, nata lo scorso febbraio.

"Famiglia", ha scritto Arianna, aggiungendo un cuore a una foto con il compagno e la primogenita.

"Ciao a tutti, volevo dirvi che assomiglierò anche tutta al papà ma la passione per il mare è quella della mamma!", ha aggiunto l'influencer a corredo di un suo scatto in spiaggia con la piccola Allegra.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dall'incontro alla prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, insieme dal 2019, si sono conosciuti a Uomini e Donne. Ad agosto del 2023, avevano annunciato di essere l'attesa di un figlio e in un video sui social avevano poi svelato che sarebbe nata una femminuccia.

La coppia ha accolto la primogenita lo scorso 6 febbraio: "Benvenuta al mondo amore mio. È indescrivibile a parole, oggi proprio non ne ho. La tua mamma è il mio eroe", aveva scritto Andrea Cerioli su Instagram.

Andrea e Arianna presto convoleranno a nozze. Di recente avevano condiviso sui social il video della romantica proposta di matrimonio: "Eravamo noi tre, nel tuo posto preferito ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare te le ho fatte. Vi amo oltre ogni cosa, sarò sempre accanto a voi. Ally ha detto che la mamma può sposare papà", aveva scritto Andrea su Instagram.

Andrea e Arianna a Verissimo: "Sogniamo la famiglia"

A Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano condiviso il desiderio di un figlio.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna", aveva detto Andrea.

"Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", gli aveva fatto eco Arianna.