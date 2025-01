Andrea Cerioli, gli auguri ad Arianna Cirrincione per l'anniversario: "Ce lo siamo dimenticati"

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, insieme dal 2019 (Instagram_@iamandreacerioli)

Andrea Cerioli ha condiviso su Instagram una serie di storie per celebrare l'anniversario con Arianna Cirrincione. In attesa di diventare ufficialmente marito e moglie, con le nozze fissate per il 24 maggio 2025, l'ex tronista ha reso omaggio alla sua relazione pubblicando alcuni video in cui emerge tutta la complicità con la compagna, tra risate e momenti romantici. "Comunque con questi video voglio ricordarti che due giorni fa abbiamo fatto l'anniversario e sia io che te ce lo siamo dimenticati - ha scritto Andrea Cerioli, che sotto un'irriverente clip ha aggiunto -. Auguri Boss. Se ti ho amata qui, ti amerò per sempre". "Non vedo l'ora sia il giorno del matrimonio per guardarti mentre inciampi arrivando", ha scherzato ancora nell'ultima storia.

Insieme dal 2019, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e Donne e oggi vivono un momento magico della loro storia. Nell'agosto del 2023, infatti, avevano annunciato di essere in attesa di un bambino e successivamente avevano svelato che sarebbe nata una femminuccia. A febbraio 2024 era nata la loro prima figlia Allegra e poco dopo Andrea Cerioli aveva avanzato ad Arianna la proposta di matrimonio. "Ci sposeremo il 24 maggio del 2025", avevano annunciato a Verissimo. "Siamo indecisi tra Toscana e Umbria. Abbiamo scelto un posto a metà strada tra Genova - dov'è nata Arianna ndr - e Bologna - dov'è nato Andrea ndr". In merito alla proposta di matrimonio, invece, Arianna aveva raccontato: "Non me l'aspettavo, anzi all'inizio credevo che Andrea volesse discutere di qualcosa perché era diventato serissimo. Però è stata come la desideravo: noi tre nel mio posto preferito. Una cosa molto semplice".