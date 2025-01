Amy Jackson mostra il pancione di otto mesi

Amy Jackson, 32 anni, condivide sui social un carosello di foto nelle quali sfoggia diversi outfit e mostra il pancione di otto mesi. La raccolta di scatti è accompagnata dalla didascalia: “Il pancione di 8 mesi. Mi sto divertendo tantissimo a vestirti”.

Amy Jackson e il marito, l’attore Ed Westwick, 37 anni, non hanno ancora rivelato se il figlio in arrivo sarà un maschio o una femmina. I due attori si sono incontrati per la prima volta a un evento nel 2021, grazie a un amico in comune. Nel 2022 hanno reso ufficiale la loro storia d’amore con una serie di foto pubblicate sui social, mentre sono convolati a nozze il 24 agosto 2024. Come luogo per il matrimonio, la modella e l’attore che ha impersonato Chuck Bass in Gossip Girl hanno scelto l’Italia, in particolare il Castello di Rocca Cilento in provincia di Salerno.

Prima di conoscere Ed Westwick, Amy Jackson ha avuto una relazione con George Panayiotou, con cui ha avuto nel 2019 il figlio Andreas.

La storia d’amore tra Amy Jackson e Ed Westwick