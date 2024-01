Ambra Angiolini festeggia il ventesimo compleanno della figlia Jolanda Renga con una toccante dedica condivisa sui social. "Nessuno avrebbe mai investito su questi due… Jolanda sì - esordisce Ambra Angiolini a corredo di uno scatto che la immortala mentre tiene in braccio una Jolanda ancora neonata, accanto all'ex compagno Francesco Renga - Vent'anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci… Buon Compleanno Danda". Quindi, l'attrice conclude: "Qui un carrellata del tuo imperdibile modo di farci sorridere la vita". Pochi mesi fa, Ambra Angiolini aveva rivolto alla primogenita un'altra toccante dedica per la pubblicazione del suo primo romanzo: "E quando penso di essere un disastro, arrivano i tuoi occhi e le tue mani... sono orgogliosissima di te Jolanda. Qualcosa nel modo in cui sbadiglia è il tuo primo romanzo. Per tutti quelli che non scappano dalla realtà, dal proprio 'sentire tutto' e trasformano la vita vera in qualcosa di più speciale".

Ambra Angiolini e l'amore per la figlia Jolanda Renga

Ambra Angiolini condivide spesso sui social momenti con la figlia Jolanda. "La mia vita ha la tua faccia", aveva scritto a luglio a corredo di alcuni momenti in barca con la primogenita. "Tu mi chiudi gli occhi e io vedo tutto l'amore dell'universo", erano state le parole che l'attrice le aveva rivolto a febbraio, condividendo un loro scatto in montagna.

Jolanda Renga racconta a Verissimo il rapporto con la madre Ambra Angiolini

Ospite a Verissimo, Jolanda Renga aveva parlato del suo rapporto con la madre Ambra Angiolini: "A lei non piace quando dico che è la mia migliore amica, però è la persona a cui racconto sempre tutto, anche i segreti. Non ho mai avuto problemi a parlare con lei di qualsiasi cosa, perché so che non avrà mai un giudizio, ma mi sento protetta". Quindi, nel salotto di Silvia Toffanin, aveva proseguito: "Lei è anche molto onesta con me, se le chiedo un consiglio so che lei sarà sincera e non darà una risposta solo per compiacermi". Ambra Angiolini, che con Francesco Renga ha avuto anche il secondo figlio Leonardo, 17 anni, a Verissimo aveva invece raccontato: "Jolanda, che oggi è una ragazza magica, ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la sono dovuta portare dentro per nove mesi, finché non è uscito il mio miracolo più bello. Poi è arrivato anche Leonardo".

Nel video proposto qui di seguito, Ambra Angiolini e Francesco Renga raccontano la figlia Jolanda.