Amadeus e Giovanna Civitillo, il bacio social

Un bacio tra Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo condividono sui social una tenera foto nella quale si scambiano un appassionato bacio. Un bacio accompagnato da un cuore rosso.

Giovanna Civitillo e Amadeus

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno iniziato la loro relazione nel 2003 e si sono sposati con rito civile nel 2009, anno in cui è nato anche il loro figlio José Alberto. I due sono poi convolati a nozze in chiesa nel 2019.

Ospite a Verissimo nel 2023, Giovanna Civitillo aveva raccontato com'era nata la storia d'amore con Amadeus e a proposito del marito aveva precisato: "Oggi è come il primo giorno, questa è la mia più grande soddisfazione. Noi ci amiamo come il primo giorno, perché siamo fortunati. Abbiamo incontrato l'altra metà della mela, l'incastro perfetto".

José Alberto, il messaggio per la madre a Verissimo

Sempre Verissimo, José Alberto aveva dedicato alla madre emozionanti parole: "Sono qui a farti questo messaggio perché ti volevo ringraziare per tutto quello che fai per me. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai aiutato a scuola, per tutte le volte che mi hai portato agli allenamenti sotto il diluvio e sei addirittura rimasta a guardarmi".