Alvaro Soler è diventato papà. Il cantante ha annunciato sui social la nascita della prima figlia con la moglie Melanie Kroll. "La nostra bimba estiva è qui. Che il viaggio abbia inizio", ha scritto la coppia lo scorso 18 luglio, pubblicando uno scatto della manina della figlia.

Melanie Kroll ha poi condiviso in un video il momento in cui Alvaro Soler lascia l'ospedale con la figlia. La modella ha raccontato anche il parto: "Mi hanno indotto il parto alla 42esima settimana perché la piccola era già grande e pesante e ogni giorno in più sarebbe stato rischioso. Desideravo un parto naturale. I medici hanno prima provato con lo scollamento delle membrane, ma senza successo. Poi mi hanno ricoverata in ospedale per l'induzione. Le contrazioni sono iniziate molto velocemente. Quando ero a 6,5 centimetri ho chiesto l'epidurale. Ero molto triste perché in realtà volevo partorire senza epidurale, ma volevo anche godermi il parto e viverlo consapevolmente".

Sposati da maggio del 2023, Alvaro Soler, 33 anni, e Melanie Kroll, 25 anni, hanno annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso marzo, con un divertente video sui social. Melanie Kroll è nata in Germania nel 1998. La Germania è un Paese che accomuna la modella e il cantante: Alvaro è nato a Barcellona da padre tedesco e madre per metà spagnola e per metà belga. Alvaro Soler, ospite a Verissimo, aveva raccontato infatti di vivere tra la Germania e la Spagna: "Vivo tra Berlino e Barcellona, in questo periodo più a Berlino".