Alvaro Soler diventerà papà per la prima volta

Alvaro Soler diventerà papà. Il cantautore spagnolo, 33 anni, ha annunciato sui social di essere in attesa del primo figlio con la moglie Melanie Kroll, di 25 anni.

La coppia ha pubblicato un video in cui sfoglia un giornale che in prima pagina annuncia: "Baby n. 1 sta arrivando". Il filmato termina con Alvaro Soler che bacia il pancione della moglie.

Alvaro Soler e Melanie Kroll si sono sposati a maggio del 2023. La relazione tra i due era stata ufficializzata l'estate precedente. La coppia si era mostrata insieme a un evento a Berlino. Secondo quanto riportano media spagnoli, Melanie Kroll è nata nel 1998 in Germania, dove è cresciuta. La Germania è un Paese che accomuna la modella e il cantante: Alvaro è nato a Barcellona da padre tedesco e madre per metà spagnola e per metà belga. Melanie Kroll è laureata in Economia Aziendale. Lavora come modella in diversi Paesi: Germania, Francia e Spagna. Nel suo profilo Instagram scrive di vivere tra Berlino e Barcellona. Alvaro Soler, ospite a Verissimo, aveva raccontato di vivere anche lui tra la Germania e la Spagna. "Vivo tra Berlino e Barcellona, in questo periodo più a Berlino", aveva affermato il cantautore. Alvaro Soler aveva ripercorso la sua storia e aveva parlato anche dell'amore per la sua famiglia: "Penso che la famiglia sia molto importante. I miei genitori sono i miei fan numero uno, guardano tutte le mie interviste".