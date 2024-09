Alvaro Soler a spasso con la figlia

Instagram: @alvarosolermusic

Alvaro Soler condivide sui social alcuni momenti speciali insieme alla figlia primogenita e alla moglie Melanie Kroll. "Eterno Agosto", scrive il cantante, che su Instagram appare mentre spinge la carrozzina beige della bambina durante una passeggiata all'aperto.

La coppia ha annunciato la nascita della prima figlia lo scorso 18 luglio: "La nostra bimba estiva è qui. Che il viaggio abbia inizio", avevano scritto pubblicando uno scatto della manina.

Alvaro Soler mostra così alcuni momenti che hanno caratterizzato il suo primo mese da papà: tra piatti di pasta, fichi freschi e giornate di sole, Melanie Kroll è rilassata a bordo piscina, con gli occhi chiusi e le braccia appoggiate sul bordo. Il piccolo piede della figlia di Alvaro e Melanie, invece, sta premendo i tasti di un pianoforte.

Un nuovo percorso è iniziato per la coppia, caratterizzato dalla gioia e dalla felicità portate dal nuovo arrivo in famiglia e simbolicamente rappresentate dalla foto di una tazza di caffè vuota, con la schiuma che ha formato un piccolo disegno di un sorriso, che il cantante ha condiviso alla fine del carosello di Instagram.

Alvaro Soler e Melanie Kroll, la storia d'amore

Sposati da maggio del 2023, Alvaro Soler, 33 anni, e Melanie Kroll, 25 anni, hanno annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso marzo, con un divertente video sui social. Melanie Kroll è nata in Germania nel 1998. La Germania è un Paese che accomuna la modella e il cantante: Alvaro è nato a Barcellona da padre tedesco e madre per metà spagnola e per metà belga. Alvaro Soler, ospite a Verissimo, aveva raccontato infatti di vivere tra la Germania e la Spagna: "Vivo tra Berlino e Barcellona, in questo periodo più a Berlino".