Alvaro Morata parla della depressione: "Hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno"

Il calciatore parla per la prima volta in un'intervista della depressione: "Mi vergognavo davanti ai miei figli, era difficile uscire con loro"

Alvaro Morata parla per la prima volta della depressione e afferma di aver lasciato la Spagna proprio a causa dei problemi di salute mentale. "Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro tu faccia o in quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte", ha detto il calciatore, 31 anni, in un'intervista alla radio spagnola COPE.

Papà dei gemelli Leonardo e Alessandro (2018), di Edoardo (2020) e di Bella (2023) - avuti con l'ex moglie Alice Campello - Alvaro Morata racconta come le pressioni avvertite in Spagna abbiano compromesso la serenità in famiglia: "Ogni volta che uscivo con i miei figli, c'era sempre qualcuno che mi fermava per parlarmi di quello che era successo in campo, a volte non con malizia, altre volte dicendomi cose brutte. Una volta mi dissero talmente tante cose brutte che mi sono vergognato davanti ai miei figli. Uscire con loro era diventato difficile, non volevo nemmeno fare la spesa con loro e tutte le cose normali che fa un padre con i propri figli".

Il calciatore, 31 anni, ammette di aver avuto momenti davvero difficili: "Sono esploso e c'è stato un momento in cui non riuscivo ad allacciarmi le scarpe. Sono corso a casa perché mi si chiudeva la gola e ho iniziato a vedere sfocato". Alvaro Morata è arrivato persino a pensare di lasciare il calcio: "È molto complicato e molto delicato, perché ti rendi conto che ciò che ami di più al mondo è ciò che odi di più. Ho passato un periodo molto brutto e pensavo che non sarei stato in grado di giocare. Tre mesi prima degli Europei, pensavo se fossi riuscito a scendere di nuovo in campo".

Da qui la decisione di lasciare la Spagna: "Andarmene è stata alla fine la cosa migliore per me perché era una situazione che non riuscivo più a sopportare". Dopo l'annuncio della separazione da Alice Campello, c'è chi sui social ha criticato la coppia accusandola di aver mostrato sempre un'immagine di famiglia perfetta. A questo proposito, Alvaro Morata dice: "Siamo quello che si vede in TV e sui social media, ma è un mondo che spesso non è reale".

In passato anche Alice Campello aveva spiegato che i problemi di salute mentale sono stati tra i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio con Alvaro Morata. "Siamo molto giovani e abbiamo vissuto tante cose in fretta: matrimonio, tre gravidanze, quattro bambini, undici traslochi, depressioni mie dopo ogni parto, depressioni sue per il calcio in alcuni momenti e tante altre cose. Tutto questo può portare ad avere dei confronti che, a lungo andare, non sono positivi", aveva detto l'imprenditrice e influencer, 29 anni, sui social, specificando: "I motivi sono nostri e rimarranno nostri".