Alvaro Morata, la foto dell'abbraccio con i figli

Alvaro Morata ha condiviso sui social un tenero momento legato alla sua famiglia. L'attaccante del Milan ha pubblicato sulle storie di Instagram uno scatto che ritrae l'abbraccio con due dei figli nati dall'amore con Alice Campello. Nell'arco della loro relazione durata 8 anni, il calciatore e l'influencer hanno avuto i gemelli Leonardo e Alessandro (2018), Edoardo (2020) e Bella (2023).

Dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Alice Campello, Alvaro Morata ha trovato conforto nell'affetto della sua famiglia. Di recente il calciatore ha pubblicato nelle storie su Instagram anche uno scatto insieme a sua mamma Susana. "Mami", aveva scritto l'attaccante, ad accompagnare la foto un cuore.

Alice Campello e Alvaro Morata, la storia e l'annuncio della separazione

Legati dal 2016, Alice Campello, 29 anni, e Alvaro Morata, 31 anni, si erano sposati nel 2017. Lo scorso 12 agosto hanno annunciato la fine del loro matrimonio con due comunicati. "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita. Non ci sono state terze persone o mancanze di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose, a poco a poco, si rompono ed esplodono. Ci siamo sempre promessi rispetto e di non arrivare mai al punto di essere tossici l'uno per l'altra e farci del male": erano state le parole dell'imprenditrice e influencer.

"Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, chiediamo rispetto ed empatia. Non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante continue incomprensioni che piano piano hanno logorato il rapporto": erano state invece le parole del calciatore.