Alvaro Morata e Alice Campello, dal colpo di fulmine alla separazione fino al ritorno insieme

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme. Il calciatore, 32 anni, e l'influencer, 29 anni, hanno ufficializzato il ritorno di fiamma con uno scatto sui social. Legati dal 2016, si sono sposati nel 2017. L'anno dopo sono diventati genitori per la prima volta dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato il terzo figlio Edoardo e nel 2023 è arrivata la quarta figlia Bella.

Insieme avevano superato anche un momento molto difficile: Alice Campello ha rischiato di perdere la vita a causa delle complicazioni dopo il parto di Bella. "Ho avuto un'emorragia. I medici non riuscivano a fermarla. Sono stata dodici ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue. L'ultima speranza era il palloncino che mi hanno messo nell'utero. Se il palloncino non avesse fermato l'emorragia avrebbero dovuto asportarmi l'utero altrimenti sarei morta", aveva spiegato l'influencer e imprenditrice a Verissimo.

Ad agosto del 2024, hanno annunciato la separazione. "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È una decisione dolorosa", aveva scritto Alvaro Morata nelle storie su Instagram. Dello stesso tono la nota social di Alice Campello, che aveva scritto: "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita. In questi mesi i fan della coppia non avevano mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Dopo alcune indiscrezioni lanciate dalla stampa spagnola, è stato lo stesso Alvaro Morata a confermare al giornalista Javier de Hoyos: "Ci stiamo dando una seconda possibilità". Nel video sopra, ripercorriamo la storia d'amore di Alice Campello e Alvaro Morata.