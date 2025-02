Alice Campello, le nuove foto con Alvaro Morata e i loro figli

Instagram: @alicecampello

Alice Campello pubblica sui social delle dolci foto insieme ad Alvaro Morata. Nei nuovi scatti, il calciatore e l’influencer appaiono insieme ai loro quattro figli.

Nella prima foto, Alvaro sorride alla fotocamera accanto ad Alice, che appoggia la testa sulla sua spalla. Nelle altre immagini, la coppia appare in teneri momenti insieme ai bambini, confermando l'equilibrio ritrovato dopo un periodo di separazione.

Legati dal 2016, Morata e Campello si sono sposati nel 2017. L’anno successivo sono diventati genitori per la prima volta con la nascita dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 hanno accolto il terzo figlio, Edoardo, e nel 2023 è arrivata la loro quarta figlia, Bella.

La coppia ha superato anche un momento molto difficile quando Alice, dopo il parto della loro ultima figlia, ha rischiato la vita a causa di una grave emorragia. "Ho avuto un’emorragia. I medici non riuscivano a fermarla. Sono stata dodici ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue. L’ultima speranza era il palloncino che mi hanno messo nell’utero. Se il palloncino non avesse fermato l’emorragia avrebbero dovuto asportarmi l’utero altrimenti sarei morta", aveva raccontato l’influencer a Verissimo.

Ad agosto 2024, Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato la separazione. "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È una decisione dolorosa", aveva scritto Morata su Instagram. Anche Alice aveva confermato la rottura: "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita".

Dopo settimane di indiscrezioni, è stato poi lo stesso Morata a confermare la riconciliazione al giornalista Javier de Hoyos: "Ci stiamo dando una seconda possibilità".