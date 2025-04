Alice Campello ha aperto il suo cuore a Verissimo, spiegando i motivi della separazione dal marito Alvaro Morata.

"Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. È stato terribile, l'errore più grande della nostra vita", ha detto l'influencer, 30 anni.

Dopo qualche mese di separazione, Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro amore: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Io ho capito tanti miei errori di cui prima non mi rendevo conto. Oggi è ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l'amore della mia vita".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Alice Campello a Verissimo.