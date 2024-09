Dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Alvaro Morato, Alice Campello sta dedicando tutta la sua attenzione e il suo amore ai quattro figli.

Nel corso della loro relazione durata otto anni, il calciatore e l'influencer hanno avuto i gemelli Leonardo e Alessandro (2018), Edoardo (2020) e Bella (2023).

Proprio Bella è la protagonista di alcune tenere storie pubblicate da Alice Campello sul suo profilo Instagram. "Quanto è stato difficile averti e quanto sono grata alla vita che mi ha permesso di diventare la tua mamma", scrive l'influencer pubblicando un video mentre passeggia con la figlia.

Alice Campello e Alvaro Morata, la storia e l'annuncio della separazione

Il 12 agosto 2024, Alice Campello, 29 anni, e Alvaro Morata, 31 anni, hanno annunciato la fine del loro matrimonio attraverso due comunicati. "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita. Non ci sono state terze persone o mancanze di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose, a poco a poco, si rompono ed esplodono", erano state le parole dell'imprenditrice.

"Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, chiediamo rispetto ed empatia", erano state le parole scelte dal calciatore per comunicare la notizia.