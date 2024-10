"Tanti auguri super papi" ha scritto su Instagram Alice Campello in occasione del compleanno dell'ex marito Alvaro Morata

Alice Campello augura buon compleanno all'ex marito Alvaro Morata. In una storia pubblicata su Instagram, l'influencer e imprenditrice scrive: "Tanti auguri super papi".

Oltre alla dedica, Alice pubblica tre foto di Alvaro con i quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella.

"Grazie Ali", ha risposto Alvaro Morata condividendo la storia dell'ex moglie insieme a un cuore rosso.

Alice Campello e Alvaro Morata: tutta la loro storia

Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2016 e un anno dopo si sono sposati. Il 12 agosto scorso hanno annunciato la fine della loro storia d'amore.

"Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita. Non ci sono state terze persone o mancanze di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose, a poco a poco, si rompono ed esplodono" aveva dichiarato Alice Campello.

Anche Alvaro Morata aveva parlato della fine del loro rapporto: "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto".

Nel video qui in basso, tutta la storia tra Alice Campello e Alvaro Morata.