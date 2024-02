Alessio Corvino, la dedica a Lavinia Mauro per la laurea: “Orgoglioso di te”

Alessio Corvino dedica bellissime parole a Lavinia Mauro che il 7 febbraio si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

"Sono arrivato solo alla fine di questo lungo percorso, ma posso tranquillamente esclamare: 'Che finale al cardiopalma!'. Dalle telefonate infinite per confortarti a quelle per gioire insieme ad ogni passo conseguito verso la meta", scrive l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sui social.

E aggiunge: "A prescindere dal fatto che sei la mia fidanzata, sono orgoglioso delle soddisfazioni che ti stai prendendo da questa vita. Continua a farlo senza sosta, con tutte le difficoltà che ogni sfida ti riserverà. Continua con la tua tenacia, con la tua testardaggine infinita, con la tua luce". "Continua a brillare, sempre. Auguri dottorè", conclude Alessio Corvino, 28 anni.

Lavinia Mauro laureata: "L’importante è raggiungere i propri traguardi"

Lavinia Mauro, 27 anni, aveva annunciato sui social di essersi laureata, condividendo alcune foto dei festeggiamenti.

"Non importa quanto tempo ci si impiega, l'importante è raggiungere i propri traguardi. Il mio percorso universitario è durato più del solito, ma in mezzo è passato di tutto e non potrei esser più fiera e felice di così. Non smettete di credere nei vostri sogni e nei vostri progetti", aveva scritto l'ex tronista come didascalia del post.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino a Verissimo dopo la scelta a Uomini e Donne

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, ospiti a Verissimo, avevano parlato della loro storia d'amore, nata a Uomini e Donne, e del futuro insieme.

"Io avevo capito dall'inizio che c'era forte sintonia tra di noi", aveva affermato Alessio. E sognando il futuro, Lavinia aveva detto: "Io sono per la famiglia numerosa, vorrei tre o quattro figli".

L'ex tronista aveva parlato anche del suo problema con l'ansia: "È nato tutto un paio di anni fa. Ho iniziato a soffrire di forte ansia dopo la fine di una storia complicata. È stata una storia che mi ha lasciato un segno negativo e mi ha provocato ansia e attacchi di panico, che sto imparando a gestire. Oggi soffro meno di ansia rispetto a qualche anno fa, ma c'è ancora".

In un'altra occasione, Lavinia Mauro aveva parlato anche dei suoi studi e di come l'ansia influisse sul suo percorso universitario: "L'ansia c'è sempre, ma è diminuita tanto. Durante gli esami o in situazioni che mi agitano c'è, è normale, ma ora sta andando molto meglio".