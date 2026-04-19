Roberta e Roberto condividono a Verissimo il loro dolore e la richiesta di aiuto, dopo la scomparsa del figlio Alessandro Venturelli, di cui si sono perse le tracce a dicembre del 2020. Nonostante il caso sia stato archiviato, Roberta continua a cercare il figlio: "Sono sfinita, ma continuerò a cercare mio figlio con tutte le mie forze, è la mia ragione di vita".

Roberta e Roberto ripercorrono la storia del figlio, che avevano raccontato per la prima volta a Verissimo nel 2024. E ribadiscono come la situazione sia precipitata negli ultimi giorni: "Avevamo un ottimo rapporto con lui, trasparente. Ma negli ultimi dieci giorni era strano. Lui stesso diceva di aver paura, ma non siamo riusciti a farci dire cosa gli facesse paura".



Roberta e Roberto non sanno cosa sia successo al figlio quel 5 dicembre 2020, ma in questi anni di ricerche hanno elaborato una loro idea: "In cuor nostro, e con dati alla mano, pensiamo lui sia con qualcuno, perché da solo è difficile a meno che non sia un clochard". Anche la strada che fosse un senzatetto è stata battuta, ma senza successo. "Sono andata a Torino, dove erano state fatte delle segnalazioni. È stata un'esperienza molto forte. Ho ritrovato un ragazzo che era scomparso. L'ho messo in contatto con sua mamma. In quel momento ero felice perché avevo fatto per un'altra mamma quello che mi auguro venga fatto per me", spiega Roberta, che continua a cercare il figlio da sola, senza aiuto da parte delle istituzioni: "Le famiglie degli scomparsi sono abbandonate a loro stesse".



Di recente, Roberta ha avuto anche un importante problema di salute: "Ho avuto un aneurisma cerebrale, il mio corpo mi ha chiesto il conto. Sono cinque anni che cerco mio figlio da sola".



