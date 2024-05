Roberta e Roberto Venturelli: "Nostro figlio Alessandro merita di essere trovato"

Roberta e Roberto Venturelli condividono a Verissimo il dolore per la scomparsa del loro figlio Alessandro, del quale non si hanno più notizie dal 5 dicembre 2020, il giorno in cui ha lasciato misteriosamente la loro casa di Sassuolo senza lasciare tracce. "Alessandro era un ragazzo speciale, perché era molto furbo e molto determinato, ma allo stesso tempo molto sensibile, con un cuore grande - racconta la mamma Roberta - E penso che lui non mi abbia sovraccaricato di qualcosa di ancora più pesante, visto che in quel periodo io ero già molto fragile". Roberta è anche tornata sul periodo che, dopo il coma a seguito di un incidente, aveva costretto il figlio a una continua riabilitazione. Una situazione difficile alla quale si era aggiunta la morte di uno zio di Alessandro, al quale il giovane era molto legato, fino alla malattia che aveva colpito Roberta. "I giorni prima della scomparsa di Alessandro sono stati veramente brutti, perché abbiamo notato un cambiamento brutto - prosegue Roberto Venturelli, evidenziando alcuni comportamenti che avevano acceso più di un campanello di allarme. "Alessandro non ci avrebbe mai fatto soffrire in questo modo. Finché non si trova bisogna prendere in considerazione tutta la sua vita, in ogni aspetto", ribadisce la mamma del giovane, evidenziando alcune criticità che non convincono l'ipotesi dell'allontanamento volontario. E, commossa, conclude: "Alessandro merita di essere trovato e aiutato. È difficile, però n oi andiamo avanti".