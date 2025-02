L'ex calciatore condivide sui social una dolce dedica in rima in occasione del compleanno della compagna Federica Nargi: "Auguri amore mio"

Alessandro Matri, 40 anni, pubblica su Instagram una speciale dedica in rima in occasione del 35esimo compleanno della compagna Federica Nargi. "A 18 anni ti ho incontrata. La mia vita da lì è cambiata - inizia così il post di auguri condiviso dall'ex giocatore che comprende anche alcuni dolci scatti della coppia - Mamma mia quanto ti ho corteggiata. Per sfinimento ti ho conquistata. Bella lo sei sempre stata. Donna e mamma ci sei diventata. 16 anni sono passati. A 35 anni siamo arrivati. Momenti belli e bui abbiamo passato. Ma il mio amore è incondizionato. Se tornassi indietro nel passato. Ripartirei da dove tutto è incominciato. Auguri amore mio, auguri mamma e donna speciale. Ti amo alla follia".

Tra le fotografie condivise da Alessandro Matri si vedono anche le figlie nate dall'amore con Federica Nargi: Sofia, 8 anni, e Beatrice, quasi 6 anni.

Federica Nargi, il segreto dell'amore con Alessandro Matri svelato a Verissimo

Ospite a Verissimo, Federica Nargi ha parlato dei 16 anni d'amore con Alessandro Matri: "Con Alessandro siamo cresciuti insieme. Quando ci siamo legati, io avevo 18 anni e lui 24. È una rarità avere un rapporto come il nostro in questo mondo. Secondo me il nostro segreto è essere rimasti molto fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo, ma cerchiamo di prenderlo con le pinze". In merito all'equilibrio di coppia, la showgirl ha spiegato: "Siamo molto diversi, ma anche molto simili. Caratterialmente siamo diversi, ma poi abbiamo gli stessi valori: siamo molto legati alle nostre radici, amiamo passare il tempo con gli amici di sempre".