Influencer, dj di successo e giovane padre: Alessandro Basciano sarà ospite a Verissimo, sabato 19 ottobre alle 16.30 su Canale 5.

Nato a Genova nel 1989, Alessandro Basciano esordisce in tv come corteggiatore di Uomini e Donne. Nel 2020 partecipa a Temptation Island come tentatore. Nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip, dove conosce Sophie Codegoni con la quale inizia una storia d'amore.

Dalla loro unione, nasce a maggio del 2023 la loro figlia Cèline Blue. A ottobre del 2023 la coppia annuncia la separazione.