Alessandro Basciano, l'intervista del 26 ottobre in 100 secondi

Dal chiarimento sul cambiamento fisico nella scorsa intervista agli interventi di chirurgia estetica: Alessandro Basciano è tornato a Verissimo sabato 26 ottobre.

L'influencer e dj ha spiegato il motivo per cui nella scorsa intervista a Verissimo aveva un aspetto fisico cambiato, per cui è stato oggetto di attacchi degli hater: "Ho fatto un intervento al setto nasale. A causa dell'intervento avevo il viso molto gonfio e dei lividi che ho voluto mascherare con il trucco".

"Non sono contro la chirurgia estetica, ma non ho fatto il botox", ha assicurato Alessandro Basciano che ha anche svelato a quali interventi di chirurgia estetica si è sottoposto in passato: "Mi sono rifatto le orecchie perché le avevo a sventola e ho tolto la gobbetta sul naso".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Alessandro Basciano a Verissimo.