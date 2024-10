"Non ho fatto il botox": Alessandro Basciano spiega il motivo del cambiamento fisico nella scorsa intervista a Verissimo, in seguito alla quale ha ricevuto sui social forti critiche

Alessandro Basciano svela a Verissimo il motivo del cambiamento fisico nella scorsa intervista. "Ho fatto un intervento al setto nasale. A causa dell'intervento avevo il viso molto gonfio e dei lividi che ho voluto mascherare con il trucco, ma in effetti ho dato un'immagine di me che non corrisponde al vero".

Dopo l'intervista, Alessandro Basciano è stato preso di mira dagli hater proprio a causa del suo aspetto fisico: "Gli hater sono stati davvero cattivi questa volta, le persone ci sono andate giù pesante. Mia mamma mi ha chiamato piangendo, leggendo i commenti".

Il dj e influencer afferma di non essere stato ferito dai commenti: "Non mi hanno infastidito nemmeno i commenti sul mio orientamento sessuale perché anche se fossi omosessuale non ci sarebbe nulla di male e lo direi. Mi è dispiaciuto essere giudicato sulla base dell'aspetto fisico. Io riesco a farmi scivolare le cose addosso, ma potrebbero fare davvero male a un'altra persona più giovane".

Alessandro Basciano assicura che il cambiamento fisico della scorsa intervista non è frutto di chirurgia estetica, come molti hanno supposto: "Non ho fatto il botox. Non sono contro la chirurgia estetica, ma il motivo per cui ero diverso è esclusivamente l'intervento al naso".