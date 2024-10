Dopo aver spiegato il motivo del cambiamento fisico nella scorsa intervista a Verissimo, Alessandro Basciano afferma: "Non sono contro la chirurgia estetica, ma non ho fatto il botox".

"Nella mia vita mi sono rifatto giusto due cose", afferma il dj e influencer. Alessandro Basciano svela a quali interventi si è sottoposto: "Mi sono rifatto le orecchie perché le avevo a sventola e ho tolto la gobbetta sul naso".

Nel corso dell'intervista, Alessandro Basciano ha parlato anche della ex compagna Sophie Codegoni che a Verissimo aveva ammesso: "In passato ho esagerato con la chirurgia estetica, oggi non mi rifaccio più nulla". "Oggi Sophie si è fatta togliere tutto, anche l'acido dalla labbra. Di rifatto Sophie ha solo il seno, il viso è suo ed è come mamma l'ha fatta".