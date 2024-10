Sophie Codegoni: "In passato ho esagerato con la chirurgia estetica, oggi non mi rifaccio più nulla"

Sophie Codegoni parla a Verissimo della chirurgia estetica e lancia un messaggio alle ragazze: "Aspettate, non c'è fretta, amatevi, apprezzatevi"

Sophie Codegoni parla a Verissimo della chirurgia estetica a cui ammette di aver fatto ricorso in passato.

"Quando inizi a fare dei ritocchini a 15 o 16 anni, rischi di perdere il controllo come è successo a me perché non hai la maturità e la consapevolezza giuste", afferma l'influencer, 22 anni.

Di se stessa dice: "Ho fatto le prime punturine alle labbra da minorenne con il consenso dei miei genitori perché avevo le labbra asimmetriche . Quando sono diventata maggiorenne, ci avevo preso un po' la mano".

Sophie Codegoni è poi tornata sui suoi passi: "Oggi sono completamente tornata indietro. Posso dire che non mi rifaccio più nulla". L'influencer lancia anche un messaggio alle ragazze: "Aspettate, non c'è fretta, amatevi, apprezzatevi".