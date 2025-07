L'insegnante di danza Alessandra Celentano ha incontrato i suoi allievi di Amici24 in occasione di un evento teatrale

"Il mondo della danza sa": Alessandra Celentano ha incontrato i suoi allievi della 24esima edizione di Amici in occasione di un evento teatrale, ispirato e dedicato all'étoile Carla Fracci, tenutosi nel Teatro Gloria di Montichiari. Nella fotografia, insieme alla maestra Alessandra Celentano, ci sono il vincitore di Amici24, Daniele Doria, e le ballerine Alessia Pecchia e Chiara Bacci.

"Team Cele", hanno scritto i ballerini, condividendo lo scatto nelle storie dei loro profili Instagram personali. Riuniti dopo la fine di Amici24, i tre ballerini hanno condiviso anche un tenero video, in cui abbracciati scherzano nel dietro le quinte dello spettacolo.

Alessandra Celentano a Verissimo: "Sono orgogliosa del percorso di Daniele ad Amici"

Ospite a Verissimo, Daniele Doria aveva ricevuto la sorpresa della maestra Alessandra Celentano, che aveva speso dolci parole nei confronti del suo allievo: "Sono molto felice e orgogliosa di questo piccolo, grande uomo. Mi ha dato tante soddisfazioni".

"Mi ha insegnato veramente tanto, porterò tutti i suoi insegnamenti con me per sempre", aveva detto Daniele, ringraziando la maestra Alessandra Celentano per averlo aiutato nel suo percorso all'interno della scuola di Amici.

Alessandra Celentano sulla finale di Amici24: "Questa edizione ha avuto un valore particolare"

La maestra Alessandra Celentano aveva condiviso un post su Instagram, in occasione della fine della ventiquattresima edizione di Amici: "Come ogni anno, la fine di Amici porta con sé un velo di malinconia, ma anche un profondo senso di soddisfazione. Abbiamo portato a termine un percorso intenso, accompagnando i ragazzi con rigore, sincerità e professionalità", aveva scritto Alessandra Celentano, che insegna nella scuola di Amici dal 2003.

"Questa edizione ha avuto un valore particolare: la danza, fatta con serietà e dedizione, è arrivata in finale. E quando la danza trova il suo spazio e viene riconosciuta, è per me sempre una grande gioia", aveva commentato a proposito della vittoria del suo ballerino, Daniele.

Nel video sotto, gli highlights della puntata di Verissimo Speciale Amici24