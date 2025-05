L'insegnante di Amici ha condiviso sui social un post in occasione della fine della ventiquattresima edizione del programma

Alessandra Celentano ha condiviso sui social un post in occasione della fine della ventiquattresima edizione di Amici.

"Come ogni anno, la fine di Amici porta con sé un velo di malinconia, ma anche un profondo senso di soddisfazione. Abbiamo portato a termine un percorso intenso, accompagnando i ragazzi con rigore, sincerità e professionalità", ha scritto Alessandra Celentano, che insegna nella scuola di Amici dal 2003.

"Questa edizione ha avuto un valore particolare: la danza, fatta con serietà e dedizione, è arrivata in finale. E quando la danza trova il suo spazio e viene riconosciuta, è per me sempre una grande gioia", ha commentato a proposito della vittoria del suo ballerino, Daniele.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, un sodalizio lungo anni

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono legati da un lungo sodalizio professionale nato proprio ad Amici.

Al termine della finale di Amici24, Rudy Zerbi ha condiviso su Instagram un post dedicato ad Alessandra Celentano e alla vittoria di Daniele.

"Complimenti a Daniele e alla Maestra Cele!", ha scritto a commento di un video dello studio inondato dai coriandoli oro e della foto della stretta di mano con Alessandra Celentano. Ospite di Verissimo a dicembre, Rudy Zerbi aveva manifestato tutta la sua stima e il suo affetto per la collega: "La trovo una donna bellissima, che è difficile trovare: onesta, di principi, per bene. Sappi che se non fossimo così tanto amici ti corteggerei", aveva detto.