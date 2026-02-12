Alessandra Amoroso, la nuova foto con la figlia Penelope

Un grandissimo sorriso illumina il volto di Alessandra Amoroso, 39 anni, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

La cantante ha condiviso con tutti i suoi follower un dolce momento dedicato al bagnetto insieme alla sua piccola Penelope, prima figlia nata lo scorso settembre.

"Trucco, parrucco e bagnetto", si legge nella storia di Instagram dove vediamo Alessandra Amoroso impegnata a insaponare la prima figlia.

Alessandra Amoroso aveva raccontato le emozioni della gravidanza nello studio di Verissimo: "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata".