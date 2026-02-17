Alessandra Amoroso con la figlia Penelope

"Prove con assistente", scrive Alessandra Amoroso in una storia pubblicata su Instagram mentre prova il brano Stand by Me. L'assistente in questione, però, è molto speciale perché si tratta della piccola Penelope, prima figlia della cantante nata lo scorso settembre.

La cantante ha condiviso con tutti i suoi follower un video mentre canta uno dei brani per la seconda puntata di Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis. "Sticker gigante per coprire le guance giganti di mia figlia", scrive Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso aveva raccontato le emozioni della gravidanza nello studio di Verissimo: "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata".