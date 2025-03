Alena Seredova con il figlio David Buffon

Alena Seredova condivide nelle storie su Instagram un tenero scatto in compagnia del figlio David Lee, nato nel 2009 dalla relazione con l'ex marito Gianluigi Buffon. "Mio gigante" è la didascalia a corredo della foto.

Alena Seredova e il figlio David Lee ospiti a Verissimo

Ospite a Verissimo, la showgirl nata a Praga nel 1978, aveva presentato il figlio David Lee. "Devo dire che è sicuramente un bravo ragazzo. Non prende brutti voti, l'inizio delle superiori non sta andando male".

Mentre David Lee aveva parlato della sua passione per il calcio: "Ci gioco da quando ero bambino. Ora, purtroppo, quest'anno l'ho dovuto saltare perché dopo l'intervento ai piedi dovevo stare fuori sei mesi. Questo mi ha messo in difficoltà, però sono alla fine".

"Non è solo il calcio", aveva spiegato la madre, "fermare del tutto i ragazzi a 14 anni gli cambia la routine. È una cosa lunga, perché poi cammini, stai bene, non hai nessun malessere, perciò ti devi solo ricordare che non puoi farlo. È tosta".

Alena Seredova è sposata con Alessandro Nasi, col quale ha una figlia, Vivienne Charlotte (2020). Mentre con l'ex portiere Gianluigi Buffon, oltre a David Lee, la showgirl ha avuto Louis Thomas, nato nel 2007. Anche Louis Thomas gioca a calcio e ha esordito pochi giorni con la maglia della nazionale Under 18 della Repubblica Ceca, il paese originario della mamma.

