"Cara Vivi, che giorno speciale": con queste parole Alena Seredova condivide sui social alcuni scatti del primo giorno di scuola primaria di sua figlia minore Vivienne Charlotte, avuta con il marito Alessandro Nasi. "Entra in quella classe a testa alta, con la tua meravigliosa curiosità e quel sorriso che illumina le mie giornate. Non preoccuparti se senti un po’ di batticuore: è del tutto normale quando si sta per fare un passo così grande", aggiunge la showgirl, 48 anni.
Vivienne Charlotte è nata nel 2020 dalla storia d'amore di Alena Seredova e Alessandro Nasi, che la showgirl ha sposato nel 2023. Alena Seredova è mamma anche di Louis Thomas (2007) e David Lee (2009), nati dal matrimonio con Gianluigi Buffon, a cui è stata legata dal 2005 al 2014.
Ospite a Verissimo nel 2022, Alena Seredova aveva parlato della sua grande famiglia: "Oggi ciò di cui sono orgogliosa è questa famiglia che io non chiamo allargata, ma soltanto famiglia. È splendida, funziona. Sono tutti sorridenti". Tornata a Verissimo nel 2023, la showgirl aveva parlato della dolorosa separazione dall'ex marito Gianluigi Buffon: "Oggi come oggi posso solo dirgli grazie. Lui mi ha lasciata da qualche parte, ma mi ha preso una persona che mi fa stare bene e mi rende felice". E sempre a Verissimo nel 2024, Alena Seredova aveva presentato uno dei suoi figli maggiori: David Lee Buffon. Nella stessa occasione, la showgirl aveva parlato anche della figlia minore Vivienne Charlotte: "Le femmine sono toste, ma averla avuta più tardi forse mi ha permesso di rimanere giovane in un certo senso".