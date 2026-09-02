Vivienne Charlotte è nata nel 2020 dalla storia d'amore di Alena Seredova e Alessandro Nasi, che la showgirl ha sposato nel 2023 . Alena Seredova è mamma anche di Louis Thomas (2007) e David Lee (2009), nati dal matrimonio con Gianluigi Buffon, a cui è stata legata dal 2005 al 2014.

Ospite a Verissimo nel 2022, Alena Seredova aveva parlato della sua grande famiglia: "Oggi ciò di cui sono orgogliosa è questa famiglia che io non chiamo allargata, ma soltanto famiglia. È splendida, funziona. Sono tutti sorridenti". Tornata a Verissimo nel 2023, la showgirl aveva parlato della dolorosa separazione dall'ex marito Gianluigi Buffon: "Oggi come oggi posso solo dirgli grazie. Lui mi ha lasciata da qualche parte, ma mi ha preso una persona che mi fa stare bene e mi rende felice". E sempre a Verissimo nel 2024, Alena Seredova aveva presentato uno dei suoi figli maggiori: David Lee Buffon. Nella stessa occasione, la showgirl aveva parlato anche della figlia minore Vivienne Charlotte: "Le femmine sono toste, ma averla avuta più tardi forse mi ha permesso di rimanere giovane in un certo senso".