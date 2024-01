Alena Seredova: "Oggi dico grazie a Gigi Buffon"

Alena Seredova condivide a Verissimo le emozioni del suo matrimonio con Alessandro Nasi, arrivato dopo nove anni dall'inizio della loro relazione. "Penso che non sia stato facile per Alessandro all'inizio - racconta Alena Seredova, ripensando all'inizio della loro storia - Ero una donna estremamente delusa e ferita. In più con due bambini. All'inizio ero molto chiusa". Quindi, l'attrice e modella torna sull'ex marito Gigi Buffon, con cui il rapporto è molto più disteso rispetto ai primi tempi dopo la separazione . "Oggi come oggi posso solo dirgli grazie. Lui mi ha lasciata da qualche parte, ma mi ha preso una persona che mi fa stare bene e mi rende felice".