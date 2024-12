Alena Seredova, le foto di famiglia nella sua Praga

Alena Seredova pubblica sui social un tenero carosello con le foto ricordo del suo recente viaggio a Praga, città nella quale è nata il 21 marzo 1978 e dove è cresciuta insieme alla sua famiglia. Negli scatti si vede la showgirl in alcuni luoghi simbolo della capitale della Repubblica Ceca, in compagnia della figlia Vivienne Charlotte - nata a maggio del 2020 dall'amore con marito Alessandro Nasi - e il piccolo nipotino. "Più semplice di così", scrive Alena Seredova insieme a un cuore rosso nella didascalia che accompagna gli scatti condivisi su Instagram.

Oltre che di Vivienne Charlotte, l'ex modella è mamma anche di Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009 dalla sua precedente relazione con Gianluigi Buffon.

Alena Seredova parla della figlia e della sua famiglia a Verissimo

Ospite a Verissimo, Alena Seredova aveva parlato della sua famiglia.

A proposito della differenza di età tra Vivienne Charlotte e Louis Thomas e David Lee, la showgirl aveva raccontato che i figli sono molto legati alla sorellina più piccola: "Non avrei mai pensato che i miei figli maschi potessero essere così dolci e premurosi con lei. La cercano sempre, e lei è innamorata di loro. Louis Thomas, per esempio, le dedica tantissimo tempo, gioca con lei, le fa il bagnetto, la pettina e le asciuga i capelli e lei non vede l'ora che torni da scuola", aveva aggiunto Alena Seredova.