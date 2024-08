Alena Seredova, il dolce scatto al mare con la figlia Vivienne Charlotte

Alena Seredova ha pubblicato sui social un dolce scatto al mare con figlia Vivienne Charlotte, nata a maggio del 2020.

Nella foto, condivisa nelle sue storie su Instagram, mamma e figlia appaiono felici e sorridenti in un momento di relax in spiaggia.

A inizio luglio Alena Seredova aveva fatto una vacanza con la famiglia al completo: "Noi cinque, tutto quello che desidero. Giorni di felicità", aveva scritto sui social l'ex modella a corredo di alcuni scatti con il marito Alessandro Nasi, la loro figlia Vivienne Charlotte di 4 anni, e i figli Louis Thomas e David Lee, nati dalla sua precedente relazione con Gianluigi Buffon.

Alena Seredova parla della figlia e della sua famiglia a Verissimo

Ospite a Verissimo, Alena Seredova aveva parlato della figlia Vivienne Charlotte e della sua famiglia.

"Nostra figlia Vivienne Charlotte ha partecipato a tutta la preparazione del matrimonio con Alessandro: è stata lei ad aiutarmi a scegliere l'abito da sposa", aveva detto l'ex modella, parlando delle nozze con Alessandro Nasi.

A proposito di Vivienne Charlotte aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Le femmine sono toste, ma averla avuta più tardi forse mi ha permesso di rimanere giovane in un certo senso".

Nonostante la differenza di età, i figli sono molto legati alla sorellina più piccola: "Non avrei mai pensato che i miei figli maschi potessero essere così dolci e premurosi con lei. La cercano sempre, e lei è innamorata di loro. Louis Thomas, per esempio, le dedica tantissimo tempo, gioca con lei, le fa il bagnetto, la pettina e le asciuga i capelli e lei non vede l'ora che torni da scuola", aveva aggiunto Alena Seredova.