Agustina Gandolfo salva il figlio dalla caduta di uno specchio: il video della moglie di Lautaro Martinez

Instagram @agus.gandolfo

Attimi di paura in casa Martinez, dove l'intervento tempestivo di Agustina Gandolfo - moglie del calciatore dell'Inter Lautaro- ha evitato che uno specchio schiacciasse il piccolo Theo, secondogenito della coppia. L'influencer, 28 anni, ha condiviso sui social quanto ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'abitazione, mostrando come il bimbo si sia avvicinato a una parete per poi iniziare a muovere il grande specchio appoggiato ad essa. Nella clip si vede l'oggetto piegarsi pericolosamente in avanti, con Agustina che solo grazie a un rapido scatto riesce a evitare il peggio.

"Theo mi fa venire un infarto”, ha quindi scritto la moglie del calciatore a corredo del video, riferendosi al bimbo nato ad agosto 2023. Solo pochi giorni fa, infatti, la coppia aveva festeggiato il primo compleanno di Theo, condividendo sui social uno scatto di famiglia con tanto di torta. "Buon compleanno amore nostro, il nostro terremoto - aveva scritto in quella circostanza Agustina Gandolfo - Grazie per aver rallegrato le nostre giornate con tua sorella. Voglio solo che siate felici e in salute . Ti amiamo tanto".

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, la storia d'amore

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono diventati genitori di Theo ad agosto del 2023, come annunciato su Instagram dallo stesso capitano dell'Inter. "Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di tenerti tra le braccia. La tua sorellina è a casa e aspetta di riempirti di amore. Ora siamo quattro, benvenuto Theo ti amiamo", aveva scritto il calciatore. La coppia, che ha anche una figlia di due anni di nome Nina, è convolata a nozze a maggio del 2023. Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati prima nel comune di Milano e successivamente a Cernobbio, in compagnia di amici e familiari.