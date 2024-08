Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo festeggiano il primo compleanno del figlio Theo

"Buon compleanno amore nostro": la moglie del calciatore condivide sui social una foto dei festeggiamenti per il secondogenito

Instagram @agus.gandolfo

Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo hanno festeggiato il primo compleanno del secondo figlio Theo.

"Buon compleanno amore nostro, il nostro terremoto. Grazie per aver rallegrato le nostre giornate con tua sorella. Voglio solo che siate felici e in salute . Ti amiamo tanto", ha scritto la moglie del calciatore dell'Inter, aggiungendo un cuore a una foto dei festeggiamenti in famiglia.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, la storia d'amore

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono diventati genitori di Theo ad agosto del 2023: ad annunciarlo era stato il capitano dell'Inter con un post su Instagram.

"Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di tenerti tra le braccia. La tua sorellina è a casa e aspetta di riempirti di amore. Ora siamo quattro, benvenuto Theo ti amiamo", aveva scritto il calciatore.

La coppia, che ha anche una figlia di due anni di nome Nina, è convolata a nozze a maggio del 2023. Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati prima nel comune di Milano e successivamente a Cernobbio, in compagnia di amici e famigliari.